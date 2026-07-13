Uithoornse scholieren winnen duurzaamheidsprijs met bloemenproject

Uithoorn – Vier leerlingen van het Alkwin Kollege in Uithoorn hebben een landelijke prijs gewonnen met hun duurzame onderneming Groei en Bloei. Daan, Benjamin, Finn en Kyan werden uitgeroepen tot winnaars in de havo-categorie van de landelijke Day for Changemakers 2026. Door restbloemen en planten te verkopen die anders zouden worden weggegooid, realiseerden zij een winst van 685,55 euro.

De prijs werd toegekend door een vakjury die duurzame ondernemingen van scholieren uit heel Nederland beoordeelde op onder meer creativiteit, duurzaamheid, samenwerking, ondernemerschap en maatschappelijke impact. De jury bestond uit Nawfal al Jeburi (Duurzame Docent 2024), Alain Schutter en Ruben van Bodegom van brillenmerk EveryWear en Carin Ogier van Day for Change.

Trots

Met hun onderneming Groei en Bloei gaven de Uithoornse leerlingen bloemen en planten die dreigden te worden verspild een tweede leven. Daarmee combineerden zij duurzaam ondernemen met een maatschappelijk doel.

“We zijn trots op deze jonge ondernemers”, zegt Babette Anhalt, directeur van Day for Change. “In een paar weken tijd leren leerlingen ongelofelijk veel door te doen. Ze ontdekken hoe het is om samen te werken, met geld om te gaan en buiten hun comfortzone te treden. Tegelijkertijd dragen ze bij aan een betere wereld.”

Aan de wedstrijd deden dit schooljaar meer dan 4.000 leerlingen mee. De opbrengsten van de verschillende ondernemingen worden via Day for Change en Wilde Ganzen ingezet om ondernemende jongeren en vrouwen in onder meer Ethiopië en Tanzania te ondersteunen.

De Uithoornse winnaars van de Day for Changemakers 2026: Daan, Benjamin, Finn en Kyan van het Alkwin Kollege met hun duurzame onderneming Groei en Bloei. Foto: aangeleverd.