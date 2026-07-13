Abcoude – Kinderen hoeven zich deze zomervakantie niet te vervelen in Abcoude. Het Sporthuis Abcoude heeft een gevarieerd vakantieprogramma samengesteld met volop sport, spel en wateractiviteiten voor kinderen van 5 tot en met 13 jaar.

Op het programma staan onder meer Watergames, De vloer is lava, Balgames en Lasergames. De activiteiten zijn gericht op bewegen, samenwerken en vooral plezier maken. Het aanbod wordt verzorgd door de teams van Calypso Sport en Calypso Splash en vindt plaats in de sportzaal of het zwembad onder begeleiding van ervaren instructeurs.

Naast sporten is er ook aandacht voor ontmoeting en gezelligheid. Na afloop van elke activiteit kunnen de deelnemers gezamenlijk iets eten en drinken bij Calypso Splash. Daarmee vormt het vakantieprogramma niet alleen een sportieve, maar ook een sociale invulling van de zomervakantie.

De Watergames worden gehouden op 14 en 28 juli. Op 22 juli staat De vloer is lava op het programma. Balgames volgen op 5 augustus en de zomerserie wordt afgesloten met Lasergames op 12 augustus. Deelname kost € 7,50 per activiteit, inclusief een hapje en drankje. Voor deelname aan de Watergames is minimaal zwemdiploma A vereist. Kinderen met een Groene Hart Pas kunnen gratis deelnemen.

De zomeractiviteiten worden mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid. Dankzij deze ondersteuning kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met sport en spel en leeftijdsgenoten ontmoeten. Naast de georganiseerde activiteiten zijn er gedurende de zomerperiode ook extra momenten voor recreatief zwemmen. Het actuele rooster is te vinden op https://www.calypsosport.nl/.

Sportieve zomervakantie voor jeugd in Het Sporthuis Abcoude. Foto: aangeleverd.