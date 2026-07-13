Uithoorn – Opnieuw zijn er klachten binnengekomen over grofvuil dat op straat wordt achtergelaten. Dit keer trok een oplettende inwoner aan de bel over de situatie bij de Romeflat, waar volgens de melder een grote hoeveelheid afval was neergezet.

Een bezoek ter plaatse bevestigde het beeld. Rond de flat stonden onder meer een eettafel, kasten, een bureaustoel, een magnetron, een droogrek, een bank en verschillende delen van vloer- en wandbekleding. Het leek alsof een complete woninginrichting was afgedankt.

Omwonenden reageren verbaasd op de omvang van de afvalberg en vragen zich af waarom dergelijke spullen niet naar het afvalscheidingsstation worden gebracht. Zij wijzen erop dat bewoners ook bij verhuizingen of verbouwingen verantwoordelijk blijven voor het correct afvoeren van grofvuil.

De situatie voedt de discussie over zwerfafval en illegale afvaldumpingen, een probleem waar inwoners op verschillende plekken in de gemeente regelmatig melding van maken.

Afvaldump bij Romeflat roept vragen op. Foto: Jan Uithol.