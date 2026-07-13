Gezellig en leerzaam zoemfestijn bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Jong en oud hebben afgelopen zondag 12 juli genoten van het zoemfestijn bij kinderboerderij Boerenvreugd. Op het boerderijterrein staan meerdere bijenkasten en het gaat goed met de bijenvolken op de boerderij. Imker Dominique had maar liefst 55 honingraten om te slingeren. Tijdens het slingeren vertelde Dominique enthousiast over de bijen en het publiek mocht meehelpen bij het slingeren. Er was een honingproeverij en imker Jan Westerhof kwam informatie geven over de geelpoothoornaars. Hij had verschillende nesten bij zich. Heel mooi en leerzaam om te zien. Voor de kinderen waren er leuke spelletjes en er kon worden meegedaan met de zoemspeurtocht. Bij het stenen schilderen konden de bezoekers hun creativiteit laten zien en er werden prachtige kunstwerkjes gemaakt. Boerenvreugd kan weer terugkijken op een hele gezellige activiteit.

Aalsmeerse honing

Ook genieten van zo’n lekkere pot Aalsmeerse honing? Een grote pot honing is voor 7,90 euro te koop in de winkel van kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan 118. De openingstijden van het winkeltje zijn dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.15 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.15 uur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl