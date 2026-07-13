Inzet meerdere hulpdiensten bij botsing scooters

Aalsmeer – Op de Oosteinderweg heeft zondag 12 juli rond 15.40 uur in de middag een ongeval plaatsgevonden waarbij twee scooters betrokken waren.
De bestuurders reden achter elkaar toen zij door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing kwamen en ten val raakten.
Vanwege de ernst van de melding werden meerdere ambulances en een traumateam opgeroepen om medische hulp te verlenen. De hulpdiensten hebben zich ontfermd over de betrokkenen.
De Oosteinderweg is enige tijd volledig afgesloten geweest om de hulpverlening veilig te laten verlopen en om de politie de gelegenheid te geven onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval.
Credit: Mizzle Media/Marco Carels