Samenwerking Flower Art Museum en Ons Tweede Thuis

Aalsmeer – Het Flower Art Museum in Aalsmeer en Stichting Ons Tweede Thuis gaan een bijzondere samenwerking aan. Wanneer het museum dit najaar heropent na een grote verbouwing, biedt het niet alleen een inspirerende omgeving voor kunst- en natuurliefhebbers, maar ook een werkplek voor cliëntmedewerkers van Ons Tweede Thuis. Deze samenwerking onderstreept de maatschappelijke betrokkenheid van beide organisaties.

Het Flower Art Museum beschikt na de verbouwing onder meer over een lunchrestaurant, een vergrote museumwinkel en een nieuw aangelegde tuin. In samenwerking met Ons Tweede Thuis wordt een begeleide groepswerkplek gerealiseerd voor zes tot acht cliëntmedewerkers. Zij gaan twee of drie dagen per week meedraaien in de horeca, facilitaire dienst, groenonderhoud en de winkel. Het wordt een werkplek met leer- en ontwikkelmogelijkheden met professionele begeleiding vanuit Ons Tweede Thuis.

Op dit moment worden sollicitatiegesprekken gevoerd met cliëntmedewerkers die interesse hebben om op deze unieke plek te werken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via accountmanagers@onstweedethuis.nl, waarna de complete vacaturetekst wordt toegestuurd.

Het Flower Art Museum bestaat sinds 2018 en is dé plek waar hedendaagse kunst, cultuur en natuur samenkomen. Ons Tweede Thuis biedt, naast wonen, begeleiding en betekenisvolle werkplekken voor mensen met een beperking, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Foto: Ilse Zethof (links) en Wendy Zonneveld (rechts), accountmanagers van Ons Tweede Thuis, en Constantijn Hoffscholte, directeur van het Flower Art Museum, kijken uit naar een vruchtbare samenwerking (foto aangeleverd).