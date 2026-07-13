‘Vrijwilligerswerk om aan te raden’

Mijdrecht – Burgemeester Rosan Kocken van De Ronde Venen heeft onlangs kennisgemaakt met Buurtbuslijn 526. Tijdens een rit van Mijdrecht naar station Breukelen en terug liet zij zich informeren over het werk van de vrijwilligers die de buurtbus dagelijks laten rijden.

De burgemeester stapte op bij de halte bij het gemeentehuis in Mijdrecht en reisde mee op een van de reguliere ritten van de door Keolis geëxploiteerde buurtbus. Onderweg sprak zij uitgebreid met vrijwilligers van Vereniging Buurtbus De Hoef, die verantwoordelijk zijn voor de bezetting van de lijn.

Veel interesse

Tijdens de rit toonde Kocken veel interesse in de organisatie achter de buurtbus. Daarbij kwamen onder meer het aantal vrijwillige chauffeurs, de opleidingseisen, medische keuringen en de leeftijdsgrenzen voor bestuurders aan bod. Momenteel telt de vereniging 42 chauffeurs, waaronder twee vrouwelijke chauffeurs. Ook de route zelf maakte indruk op de burgemeester. De bus rijdt door een karakteristiek landschap met veel groen en water, dat volgens de vrijwilligers een van de sterke punten van de lijn vormt. Tegelijkertijd ervoer Kocken dat het rijden over de smalle landelijke wegen de nodige concentratie vraagt.

Na afloop keek zowel de burgemeester als de vereniging tevreden terug op het bezoek. “Vrijwilliger worden op de buurtbus kan ik iedereen aanraden”, liet Kocken weten. De vrijwilligers van Buurtbus De Hoef zijn blij dat zij hun werk aan de burgemeester konden presenteren. De vereniging is bovendien altijd op zoek naar nieuwe chauffeurs. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht op de website van de buurtbusvereniging. Voor het besturen van de buurtbus is een rijbewijs B voldoende.

Burgemeester Rosan Kocken van De Ronde Venen heeft onlangs kennisgemaakt met Buurtbuslijn 526. Foto: aangeleverd.