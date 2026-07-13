Train met De Veenlopers mee voor jubileumeditie Zilveren Turfloop

De Ronde Venen – Met de 35e editie van de Zilveren Turfloop in het vooruitzicht start hardloop- en wandelvereniging De Veenlopers eind augustus opnieuw met een reeks voorbereidings- trainingen voor hardlopers en wandelaars. De vereniging biedt daarmee zowel beginners als ervaren sporters de mogelijkheid om in tien weken tijd gericht toe te werken naar deelname aan het bekende sportevenement in De Ronde Venen.

De trainingen beginnen op dinsdag 25 augustus voor hardlopers en op donderdag 27 augustus voor wandelaars. Voor beginnende hardlopers staat een verantwoorde opbouw centraal, waarbij conditieverbetering, blessurepreventie en plezier in bewegen hand in hand gaan. Het uiteindelijke doel is om deelnemers klaar te stomen voor een afstand van vijf kilometer.

Ook meer ervaren lopers kunnen deelnemen. Zij worden voorbereid op de vijf of tien kilometer tijdens de Zilveren Turfloop. Daarbij wordt onder meer gewerkt aan looptechniek, snelheid en een efficiënte manier van trainen. Voor wandelaars ligt de nadruk op wandeltechniek en het voorkomen van blessures.

Trainingen

De trainingen vinden plaats op verschillende locaties in Mijdrecht en Wilnis. De avondtrainingen starten vanaf de parkeerplaats bij Feka aan de Rendementsweg in Mijdrecht. De ochtendtrainingen worden gehouden op het terrein van CSW in Wilnis.

Volgens De Veenlopers biedt het programma niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook de gelegenheid om onder begeleiding van ervaren trainers aan conditie en gezondheid te werken binnen een gezellige verenigingsomgeving. Deelnemers trainen mee met de bestaande trainingsgroepen, waarbij extra aandacht wordt besteed aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De kosten bedragen € 49,95. Daarbij zijn het lidmaatschap van de Veenlopers en deelname aan de jubileumeditie van de Zilveren Turfloop inbegrepen. Bovendien kunnen deelnemers na afloop van het programma nog twee maanden kosteloos blijven meetrainen bij de vereniging. Enthousiastelingen kunnen zich aanmelden via de website van De Veenlopers.

Train met De Veenlopers mee voor de jubileumeditie van de Zilveren Turfloop. Foto: aangeleverd