Vinkeveen – Even de dagelijkse sleur vergeten, genieten van het uitzicht over de Vinkeveense Plassen en ondertussen smullen van een heerlijke high tea. Dat is wat Stichting Tjitze Hesselius organiseert voor alleenwonende ouderen in De Ronde Venen.

Komende 18 augustus stappen de deelnemers aan boord bij Klinkhamer aan de Baambrugse Zuwe 204 in Vinkeveen. De boot vertrekt om 15.00 uur en keert rond 17.00 uur terug. Tijdens de vaartocht is er volop gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten, gezellig met elkaar te praten en te genieten van de prachtige natuur op en rond de Vinkeveense Plassen.

Eenzaamheid voorkomen

De stichting organiseert al jarenlang activiteiten om alleenwonende ouderen met elkaar in contact te brengen. “Samen iets ondernemen is niet alleen gezellig, maar helpt ook om eenzaamheid te voorkomen. We hopen dan ook op een mooie opkomst én natuurlijk op prachtig vaarweer.”

Deelname aan de vaartocht is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@tjitzehesselius.nl. Voor deelnemers die niet zelf naar de opstaplocatie kunnen komen, is vervoer beschikbaar. Geef bij de aanmelding naam, adres en telefoonnummer door. Een dag voor vertrek volgt bericht over het ophaaltijdstip.

Gratis vaartocht met high tea voor alleenwonende ouderen. Foto: aangeleverd.