Music in the Air (162): Paul Witte

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Paul Witte is van vele muzikale markten thuis. Hij heeft een studio in zijn woonplaats Aalsmeer, een eigen platenlabel ‘AVPW Records’ en geeft gitaar-, keyboard- en pianolessen.

Wanneer werd jij je van muziek bewust?

“Als baby zat ik al achter de piano. Vanaf mijn 9e jaar kreeg ik pianoles van mevrouw Tokie de Hartog, maar daarvoor speelde ik al piano. Tokie ontdekte dat ik een absoluut gehoor heb.”

Ben je door iemand beïnvloed?

“Mijn moeder had altijd de radio aan, zo ontdekte ik o.a. The Beatles. Mijn vader betaalde al mijn pianolessen, ik heb vele lesboeken verslonden en heb heel lang les gehad.”

Welke instrumenten bespeel je naast de piano?

“Naast toetseninstrumenten zijn dat de bas, akoestisch en elektrisch gitaar, ukelele, drums. Ik zing ook en ben samen met mijn bandmaten songwriter.”

Wanneer ging je in bands spelen?

“Vanaf 1977 speelde ik bas (en later synthesizer) in de Aalsmeerse band ‘The Running Fingers’, en daar ik speel nu nog steeds in. Ooit hadden wij een platencontract in 1994. In 2005 tot 2015 maakte ik deel uit van de formatie ‘Plain’, een akoestisch easy listening trio met Peter Lund en zangeres Talitha. Ook daarmee hadden we bijna een platencontract, maar op 1 stem na kwamen we er niet door!”

Je zat ook bij allerlei radiostations?

“Ja, in ’77 bij MMA en MRA (Aalsmeerse radiostations). Later bij Starlight Radio. Er werden banden van mij uitgezonden op Radio Monique en van 1988 tot 1993 was ik mede verantwoordelijk voor de opbouw van Radio 10, later Radio Gold. Onderdeel daarvan was Power FM met o.a. Edwin Evers. Van ’93 tot ’98 werkte ik voor Ad Roland Media Services als studiomanager en radio-scheduler en van ’98 tot 2005 was ik music director bij RTV Utrecht. Tegelijkertijd deed ik twee jaar Radio West als regisseur van o.a. Conny Vandenbos. Ik heb ook reclame muziek gemaakt en ingezongen met Edward Reekers en Jodi Pijper. Het was een leerzame periode, ik mocht veel bekende artiesten interviewen zoals Colin Blunstone, Sheena Easton, Paul Carrack, Ton Scherpenzeel, Bert Heerink.”

Je hebt ook een eigen studio?

“Dat is Audio- en Video Produkties Paul Witte, waar ik naast opnames ook gitaar- keyboard- en pianolessen verzorg. Ik heb o.a. gewerkt met Magna Carta en Conny Vandenbos. Dit werk doe ik al meer dan 25 jaar.”

Jij hebt vast wel wat anekdotes te vertellen…

“Ik kreeg de wereldpremière van het solo-album van Brian Wilson (Beach Boys) in 1988 op Radio 10, ik heb dat voor de neus van de KRO weggekaapt, daar waren zij erg boos over.”

We hebben ook protestzanger Armand bij Radio 10 gehad, hij bleef de hele nacht in de studio met een vette joint, ook wij werden stoned door de rookwalmen!

Wat me ook bijblijft is in 1983 toen we met The Running Fingers een protest optreden gedaan hebben op een praam omdat de Oude Veiling in Aalsmeer dicht moest.”

Wat is jouw mooiste muziekmoment?

“Er zijn er vele, maar o.a. het uitbrengen van het nummer Adventure van Rupert Holmes.”

Wat zijn jouw toekomstplannen?

“Doorgaan met het maken van liedjes en met mijn studio/lesgeven.”

Paul (helemaal links) met The Running Fingers. Eigen foto.