Wilnis – Afgelopen vrijdag zijn eikenprocessierupsen in Wilnis verwijderd. Met behulp van speciaal materieel en in een hermetisch afgesloten beschermingspak zijn de nesten tot hoog in de eikenbomen zorgvuldig weggezogen.

Recreanten wordt geadviseerd de locaties waar waarschuwingsborden of afzettingen zijn geplaatst voorlopig te mijden. De brandharen van de eikenprocessierups kunnen namelijk flinke gezondheidsklachten veroorzaken, zoals jeuk, huiduitslag, oogirritatie en klachten aan de luchtwegen. Hoewel er al meerdere rondes zijn uitgevoerd om de nesten te verwijderen is vrijdag een gerichte actie uitgevoerd, waarbij de resterende nesten succesvol zijn opgezogen.

Eikenprocessierupsen in Wilnis verwijderd. Foto: aangeleverd.