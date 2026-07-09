Toekomstig wethouder maakt kennis met Aalsmeer

Beste Aalsmeerders en Kudelstaarters,

Aalsmeer – Eerder deze maand maakte de VVD Aalsmeer Kudelstaart bekend dat ik word voorgedragen als wethouder van de gemeente Aalsmeer. Ik ben dankbaar voor deze kans en heb er veel zin in om aan de slag te gaan. Op 17 september beslist de gemeenteraad over mijn benoeming.

De afgelopen weken was ik een aantal keer in Aalsmeer en Kudelstaart. Ik voelde de betrokkenheid van inwoners en sprak met mensen die trots zijn op hun dorp. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk en maakt dat ik me direct welkom voel.

Ik ben niet opgegroeid in Aalsmeer of Kudelstaart. Sommigen zullen zich afvragen wie ik ben en wat ik kom brengen. Die vragen begrijp ik. Daarom wil ik de komende tijd vooral veel luisteren, de dorpen goed leren kennen, zichtbaar en aanspreekbaar zijn en vooral: samen optrekken.

De ervaring die ik als raadslid in Katwijk heb opgedaan neem ik graag mee, in het besef dat Aalsmeer en Kudelstaart hun eigen karakter hebben. Ik kijk er naar uit om de mensen, de verhalen en de uitdagingen van beide dorpen verder te leren kennen en mij met volle overtuiging in te zetten voor de toekomst van de gemeente.

Lennart van der Plas