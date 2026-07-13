Lifeguards actief op Surfeiland Aalsmeer

Aalsmeer – Het is alweer voor het derde jaar dat de Reddingsbrigade Amstelveen deze zomermaanden actief is op het Surfeiland aan de Westeinderplassen. De samenwerking werd in 2024 met een pilot opgestart op basis van aanbevelingen uit een onderzoek van het Nederlandse Instituut Veiligheid Zwemlocaties en vorig jaar (2025) met een vijfjarig contract bekrachtigd. “Het gaat om een structurele inzet, die gericht is op preventie, snelle hulpverlening en het vergroten van het veiligheidsgevoel bij bezoekers”, aldus de toelichting van Sven van den Goorbergh, beleidsmedewerker Waterhulpverlening van de Reddingsbrigade Nederland.

Uit onderzoek bleek in 2023 dat het risicoprofiel voor het Surfeiland gemiddeld was. Veel zaken die van belang zijn voor de zwemveiligheid waren al geregeld. Zo is de zwemlocatie goed bereikbaar voor hulpdiensten en is met een ballenlijn de zwemzone gemarkeerd. Een van de verbeterpunten was toezicht tijdens drukke dagen. Daarnaast bestaat vanuit de Omgevingswet de verplichting voor gemeenten om actief zorg te dragen voor een veilige leefomgeving waaronder recreatief zwemwater.

De vier lifeguards van Reddingsbrigade Amstelveen zijn tijdens de zomervakantie aanwezig op het Surfeiland (recreatieterrein Vrouwentroost) op vrijdag, zaterdag en zondag, zijn te herkennen aan hun rood-gele kleding en hebben een post bij het clubhuis van Windsurfclub Aalsmeer op het eiland. Natuurlijk blijft het belangrijk om ook zelf uw/jouw kinderen in de gaten te houden, zeker bij grote drukte zoals tijdens de afgelopen warme, zonnige dagen!

Foto’s: www.kicksfotos.nl