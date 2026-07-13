Abcoude – Op de sfeervolle boulodrôme aan de Molenweg in Abcoude werd afgelopen zondag het clubkampioenschap voor doubletten gehouden bij Jeu de Boulesclub Abcoude. Acht teams speelden elk drie wedstrijden, waarin er om ieder punt werd gestreden.

Titelverdedigers Hubrecht en Julie Duijker wisten hun eerste twee wedstrijden te winnen. Hetzelfde gold voor Julia Diederik en Ahmo Muratovic, beide spelers uit het competitieteam van Jeu de Boulesclub Abcoude. In de derde ronde kwamen deze teams tegen elkaar uit en de winnaar mocht zich clubkampioen 2026 noemen.

Julia en Ahmo verkeerden in grootse vorm en trokken deze beslissende partij met 13-5 naar zich toe. De nieuwe clubkampioenen ontvingen de felbegeerde ‘bokaal met de boule’ uit handen van wedstrijdleider Tom Holla. Outsiders Jan van Wieringen en Ruud Scherer wisten beslag te leggen op de tweede plaats. Hubrecht en Julie Duijker completeerden het podium.

Meer informatie over Jeu de Boulesclub Abcoude: www.jdbca.nl, of stuur een bericht naar de secretaris: secretaris@jdbca.nl.

Nieuwe clubkampioenen JdB-club Abcoude. Foto: aangeleverd.