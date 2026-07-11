Inschrijving pramenrace is weer geopend!

Aalsmeer – De vakantie is weer aangebroken en iedere Aalsmeerder weet dat het dan ook weer tijd is om de website van de pramenrace in de gaten te houden. Begin juli is namelijk ook de inschrijving voor dé Aalsmeerse race van het jaar geopend. De eerste deelnemende teams hebben zich al aangemeld.

Wil je dit jaar (weer) meedoen, kijk dan op de website www.pramenrace.nl/inschrijven om je team in te schrijven. De race wordt traditiegetrouw gehouden op de tweede zaterdag van september, dit jaar op 12 september. Het thema van deze jubileum editie is ’40 jaar geSPIEdenis’. Het SPIE-bestuur hoopt weer op veel leuke, originele, maar wellicht ook klassieke thema’s.

Voor deze feestelijke editie van de pramenrace is ook het pramenontbijt terug van weggeweest. Bij het inschrijven kunnen direct kaarten voor het ontbijt gereserveerd worden voor 5 euro per persoon. De kaarten worden aan de teams uitgedeeld tijdens het palaver op de vrijdagavond voor de tocht der tochten.

Foto: Pramenrace 2025, aankomst bij Praamplein. Foto: Redactie Aalsmeer.