Rondleiding ‘Zomer op de Tuin’

Aalsmeer – Ontdek de rijke tuinbouwhistorie van Aalsmeer en de diversiteit aan gewassen die hier door de eeuwen heen zijn geteeld tijdens een openbare rondleiding in de Historische Tuin. Het museum organiseert vrijdag 17 juli om 14.00 uur een rondleiding met als thema ‘Zomer op de Tuin’.

Deze middag neemt een deskundige gids u mee langs de kassen en over het lange pad naar achteren op de Tuin. U wandelt als het ware ‘terug in de tijd’ en hoort alles over bijzondere bloemen, planten en sierbomen, oude kwekersgeheimen en de kenmerkende opstallen. Een informatieve en boeiende ervaring voor iedereen die geïnteresseerd is in de lokale tuinbouwtraditie.

De rondleiding start bij de entree van het museum en duurt ongeveer een uur. Aanmelden is niet nodig: kom gewoon langs en betaal aan de kassa. Deelname is 3 euro per persoon voor de rondleiding, plus de kosten van een entreekaartje à 8,50 euro voor het museum. Jeugd t/m 17 jaar, museumkaarthouders en donateurs van Historisch Aalsmeer betalen alleen de kosten voor de rondleiding.

Dit uitstapje is geschikt voor iedereen die meer wil weten over de tuinbouwhistorie van Aalsmeer en de vele gewassen die hier zijn geteeld. Of u nu een doorgewinterde tuinliefhebber bent of gewoon nieuwsgierig: u bent van harte welkom! De ingang van de Historische Tuin is te vinden aan het Praamplein, bij de Nico Borgman ophaalbrug.

Foto: Rondleiding over de Historische Tuin (aangeleverd).