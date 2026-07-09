Herkansing: Bandjesavond nu op 15 augustus in Centrum Aalsmeer

Aalsmeer – Het was voor velen best een domper, de bandjesavond op 27 juni werd afgelast en terecht zo bleek in de avond. Was het overdag heerlijk en zonnig weer, in de avond brak de ‘hel’ los met veel onweer en heftige regenbuien. De sceptische reacties bij de bekendmaking, werden hierdoor bijgesteld. “Terecht dat besloten is de bandjesavond niet door te laten gaan, het was echt onveilig geweest voor zowel de bezoekers als de optredende artiesten.” Desalniettemin was de teleurstelling groot. Menig inwoner kijkt uit naar dit inmiddels weer jaarlijkse muziekfestijn in de straten van het Centrum, waar naast muziek gezelligheid en ontmoeten de boventoon voeren.

Schouders er onder

Peter Willemse is dan ook trots bekend te mogen maken namens de organisatie dat de bandjesavond een herkansing krijgt en wel op zaterdag 15 augustus. “De laatste week van de zomervakantie. Deze avond zou de Aalsmeerse zomeravond gehouden worden, maar deze gaat dit jaar niet door. Voor ons een mooie datum om alsnog de straten in het Centrum te vullen met één op één dezelfde line-up als voor 27 juni was gepland”, vertelt Peter. “Het heeft wel heel veel voeten in aarde gehad, want naast de organisatie moeten de gemeente, politie, handhaving, beveiliging en alle andere betrokkenen medewerking verlenen”, vervolgt hij. “We hebben veel kosten gemaakt en hebben ons serieus afgevraagd of het nog zin had om de bandjesavond alsnog te laten plaatsvinden. Onze conclusie was ‘ja’ en we hebben gezamenlijk onze schouders er onder gezet. Wij hopen op nu wel een mooie, droge en sfeervolle bandjesavond op 15 augustus. De bandjesavond is een gezamenlijk initiatief van zes horeca-ondernemers in Aalsmeer, te weten de café’s Joppe, de Praam en de Gouwetéén, de restaurants Legends en De Oude Veiling en hotel Aalsmeer.

Bands, artiesten en DJ’s

De locaties waar livemuziek gaat klinken zijn nabij of voor de horecagelegenheden in de Marktstraat, Weteringstraat, Dorpsstraat, Zijdstraat en Punterstraat en het Molenplein wordt omgetoverd tot muziekplein. En de artiesten, bands en DJ’s en de podiums waar zij te zien en te horen zijn: De band Later, DJ’s Marcel Post en John, zangeres Rowena, Danny Terp, Trafassi en Mr. Saxxo Pierre (Gouwetéén), Dj’s Daimster en Milla More en zanger Edo Barends (de Praam), bands Lifeblood en Super Friday (Joppe), Dj Nick, Henk Schulz, Mauro Frijters, Frans Halsema, Kelsey Vebrugge, Esther de Haas en Davy Miller (Legends). Sasful Soul, Danny de Koning en Robert Kap (Hotel Aalsmeer) en Mad Piano`s band en DJ Frank (De Oude Veiling).

Eigen drank en parkeren

De bandjesavond is van 20.00 tot 01.00 uur en naast van allerlei muziek kan genoten worden van drankjes en diverse hapjes. Peter wil wat dit betreft nogmaals benadrukken dat eigen drankjes meenemen niet is toegestaan. “Daar gaan we streng op controleren. Ook op 15 augustus is de bandjesavond gratis te bezoeken, de hapjes en drankjes zijn de inkomsten waardoor deze avond georganiseerd kan worden.” Tot slot alvast een waarschuwing: In diverse straten gaat tijdens dit muziekfestijn een parkeerverbod gelden (ook in de Schoolstraat waar geen muziek te horen zal zijn)!