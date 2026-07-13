Van Harley-dag tot All American Sunday

Uithoorn – Wat in 2000 begon als een bescheiden Harley-dag aan de Wilhelminakade in Uithoorn, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de grootste Amerikaanse evenementen van Nederland. All American Sunday is inmiddels een begrip, niet alleen in de regio maar ver daarbuiten. Achter dit succes schuilt een bijzonder verhaal van vriendschap, doorzettingsvermogen en een diepe liefde voor de Amerikaanse motor- en autocultuur.

Han Nollen aan het woord

Wie kan dit verhaal het beste vertellen dan Han Nollen, initiatiefnemer van All American Sunday. “Het idee voor het evenement ontstond in 1999. Ik wilde een bijzondere wens vervullen van mijn buurman en goede vriend Ron St. Truien, die ongeneeslijk ziek was. We deelden allebei een grote passie voor de Harley-Davidson. Ik zette alles op alles om een vergunning te krijgen voor een Harley-dag in Uithoorn. Dat was niet eenvoudig, maar uiteindelijk lukte het. Ik heb Ron nog kunnen vertellen dat de vergunning binnen was. Helaas overleed hij voordat de eerste editie in 2000 plaatsvond. Hij heeft het evenement nooit zelf kunnen meemaken, maar zonder Ron was All American Sunday er waarschijnlijk nooit geweest.”

Aan de Wilhelminakade

De eerste edities vonden plaats aan de Wilhelminakade. “Dat was een fantastische locatie. Overal stonden glimmende Harley’s, er was een gezellige markt, livemuziek en de terrassen zaten afgeladen vol. De sfeer was uniek en ieder jaar groeide het evenement verder. Een absoluut hoogtepunt was 2012. Naar schatting kwamen er dat jaar ongeveer 1.800 Harley’s naar Uithoorn. Bij Café Drinken & Zo speelde een liveband en vanaf de bovenverdieping keek ik trots uit over de Wilhelminakade. “Ik zag één grote mensenmassa. Fantastisch om te zien, maar ik wist ook meteen: dit wordt te groot voor de kade.”

Veel mensen zeggen nog steeds dat de Wilhelminakade de gezelligste locatie was die All American Sunday ooit heeft gehad. “En eerlijk gezegd ben ik het daar ook mee eens. Maar gezelligheid alleen is niet genoeg. De veiligheid van bezoekers staat altijd voorop. Met zoveel mensen en zoveel motoren kon het daar gewoon niet meer. Daarom verhuisden we in eerste instantie naar het terrein van Praxis.”

All American Sunday

Tegelijkertijd besloten we de naam te veranderen. Harley-dag Uithoorn werd All American Sunday. Die keuze was heel bewust. “Ik ben altijd gek geweest op Amerikaanse auto’s. Mijn vader reed altijd Amerikaans. Voor mij horen Harley’s en Amerikaanse auto’s gewoon bij elkaar.”

Naast de motoren kwamen er dan ook steeds meer prachtige Amerikaanse auto’s bij op het evenement. Die combinatie bleek een schot in de roos en het evenement trok een nog breder publiek aan. Ook het terrein van Praxis werd uiteindelijk te klein. Daarom verhuisden we naar het huidige evenemententerrein. Dat is uitstekend ingericht met voorzieningen zoals stroom, water en rioolaansluitingen. Daardoor kunnen we het evenement veilig organiseren en blijft er voldoende ruimte voor alle activiteiten.”

Iets terugdoen voor de samenleving

Naarmate het evenement groeide, ontstond ook de wens om iets terug te doen voor de samenleving. Bij de opening van De Biezenwaard, een huis voor chronisch zieke en terminale kinderen, vroeg ik aan Elly, die daar werkte, wat wij konden betekenen. Ze zei: ‘Als jullie ons ergens echt mee kunnen helpen, dan is het bij wandelingen met de kinderen en met speelgoed.’ Ik vertelde dat vervolgens aan de vaste gasten van Café Drinken & Zo. Tot mijn verrassing meldden zich meteen veel vrijwilligers aan. Tijdens All American Sunday gingen we bovendien collecteren en op de maandag na het evenement konden we een mooie cheque overhandigen. Als je die kinderen ziet, dan raakt je dat. Je krijgt ongelooflijk veel respect voor de verpleegkundigen en artsen die zich daar elke dag met hart en ziel inzetten. Een van de mooiste momenten beleefden we een paar jaar later. Met een touringcar vol kinderen van De Biezenwaard gingen we naar de Efteling. De bus werd begeleid door ongeveer honderd Harley-Davidsons, die ervoor en erachter reden. Vrijwilligers gingen mee om de rolstoelen te begeleiden en ook verpleegkundigen en artsen waren erbij. Het was een enorme organisatie, maar misschien wel het mooiste wat we ooit met All American Sunday hebben gedaan.”

Niet alles verliep zonder tegenslagen

In 2017 kreeg Nollen te horen dat de vergunning werd geweigerd. De toenmalige burgemeester vond dat de veiligheid niet voldoende kon worden gewaarborgd. Ik ging in bezwaar. De bezwaarschriftencommissie stelde ons volledig in het gelijk en vond dat het evenement gewoon door moest kunnen gaan. Toch hield de burgemeester vast aan haar besluit. Het was een enorme teleurstelling voor iedereen die zich al jaren inzette voor het evenement.”

Gelukkig keerde in 2018 het tij. Er kwam een waarnemend burgemeester, de huidige burgemeester van Uithoorn Pieter Heiliegers. Onder zijn leiding kreeg All American Sunday weer een vergunning en kon het evenement gelukkig verder groeien. “Wij denken een goed besluit, want hoe waardevol is het om als gemeente een evenement te hebben waar verbinding en saamhorigheid hoog in het vaandel staan. In al die 27 jaar is er tijdens All American Sunday immers nog nooit iets ernstigs gebeurd. Dat komt doordat motorrijders, liefhebbers van Amerikaanse auto’s, vrijwilligers en bezoekers er samen elk jaar weer een groot feest van maken.”

Zondag 26 juli van 12.00 tot 19.00 uur

All American Sunday begint tegenwoordig al op zaterdag met The Day Before. Op zaterdag 25 juli vertrekt om 12.00 uur vanaf het evenemententerrein een gezamenlijke ride-out. Rond 17.00 uur keren de deelnemers terug. Vanaf 20.00 uur is er een gezellige barbecue voor deelnemers die zich vooraf hebben ingeschreven. De avond wordt muzikaal afgesloten door The Little Boogie Boy Blues Band, met echte Chicago blues. Op zondag 26 juli van 12.00 tot 19.00 uur barst All American Sunday los met honderden Harley-Davidsons, prachtige Amerikaanse auto’s, muziek, foodstands, kramen en entertainment. Een bijzondere publiekstrekker is dit jaar opnieuw het Abacus Theater, dat de spectaculaire voorstelling The Imposing Iron Wings naar Uithoorn brengt. “Na 27 jaar is All American Sunday veel meer geworden dan alleen een evenement. Het is een traditie waarin vriendschap, saamhorigheid, muziek, Amerikaanse voertuigen en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen.”

Gratis toegankelijk mogelijk door sponsoren

Dat het evenement nog altijd gratis toegankelijk is, is te danken aan sponsoren en vrijwilligers. “Zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Mijn dank gaat uit naar Schijf Groep, Van Ginkel, het Maandagavond Comité, Demolition, Trike Centrum TCV, Duo Plant, Sauna Amstelland, Groen Installatiebedrijf, Zodiac, Albert Heijn Jos van den Berg, Autobedrijf Bakker, SPUK, het Initiatievenfonds, het Burgemeester Koot Fonds, het Ondernemersfonds en natuurlijk alle vrijwilligers die zich steeds weer belangeloos inzetten.”

Ter nagedachtenis aan Ron

Als Han Nollen over het terrein loopt en ziet hoeveel mensen genieten van alles wat All American Sunday te bieden heeft, denkt hij nog altijd even aan Ron. “Wat begon als een wens van een vriend, is uitgegroeid tot een evenement waar duizenden mensen jaar na jaar plezier aan beleven. Daar ben ik ongelooflijk trots op.”

Harley-dag Uithoorn werd All American Sunday. Foto: aangeleverd.