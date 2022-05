Tweede ‘Jaap Balk’ duofiets geleverd aan Stichting SAM

Aalsmeer – Vorige week woensdag is ook de tweede duofiets aan Stichting SAM geleverd. Uit het door Tex de Wit gewonnen bedrag van de spelshow van RTL4 konden er ruimschoots twee duofietsen aangeschaft worden en zodoende kunnen nog meer ouderen of mensen met een beperking genieten van een rondje fietsen samen met één van de dertig vrijwilligers van SAM.

Onthulling door instructeur Jaap

De onthulling van de duofiets vond plaats bij het Wijkpunt van het Zorgcentrum in Kudelstaart.Een flink aantal vrijwilligers en mensen uit de buurt waren aanwezig toen Jaap Balk de SAM vlag van de fiets afhaalde. Jaap Balk fietst al vanaf het begin van het rolstoel-/duofietsproject, toen nog onder de Rode Kruis vlag, met mensen uit Kudelstaart maar ook andere delen van Aalsmeer. Hij doet dat vaak drie keer of meer per week. Jaap is ook de instructeur van het fietsproject en bijna alle vrijwilligers hebben ‘les’ van hem gehad en een proefrit mogen doen.

Jaap heeft aangegeven het na de zomer wat rustiger aan te gaan doen en daarom had het bestuur van SAM besloten om de nieuwe duofiets de naam ‘Jaap Balk duofiets’ te geven. Trots en verguld was hij toen hij de naam op de fiets mocht onthullen.

Ook voor thuiswonenden

Stichting SAM beschikt nu over vier duofietsen en gebruikt ook nog eens vijf rolstoel-/duofietsen van de Zorgcentra en daarmee kunnen de nu dertig fietsers, heel veel thuiswonende ouderen en mensen uit de Zorgcentra een groot en gezond plezier gedaan worden. Fietsers genoeg, maar er is nog plaats voor thuiswonenden om zich aan te melden voor een ritje op de duofiets. Dat kan door te bellen naar de coördinator in Kudlestaart en Dorp via 06-26050242 en in Oost, Zuid en Hornmeer via 06-33350147. Fietsen is gezond voor iedereen en het is nog helemaal gratis ook!

Foto: Jaap Balk bij ‘zijn’ nieuwe duofiets.