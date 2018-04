Triatleten Oceanus lopen Meentrun

Aalsmeer – In voorbereiding op het aankomende triatlon seizoen is het een traditie aan het worden om in het businessteam van Ron Schiedon, al jaren een trouwe sponsor van Oceanus, de Meentrun te lopen in Amstelveen. Dit jaar waren er twee teams voor de 5 en 10 kilometer loop ingeschreven.

Op één van de eerste en gelijk warme mooie dagen werd het voor alle deelnemers een uitdaging om hun tijden neer te zetten die men in het hoofd had. Vanaf de start bleek al dat het een warme race zou worden en dat je goed je hartslag en ritme in de gaten moest houden. Het mooie parcours lag er goed bij en langs de kant stonden vele toeschouwers alle atleten toe te juichen. Dit is voor de atleten altijd een mooie stimulering om door te lopen, ook al gaat het wat lastiger.

Al met al was het weer een mooie testcase voor de atleten. Aan het einde van de race werd Ron Schiedon nog in het zonnetje gezet met een taart als bedankje voor al weer twintig jaar sponsoring van het Oceanus Triathlon Team. Waarbij Ron zelfs meldde dat hij na lange afwezigheid op zaterdag weer mee wil gaan zwemmen bij de door hem zo gekoesterde vereniging. Oceanus ziet hem en u/jou graag verschijnen bij de trainingen voor een van de afstanden voor de triatlon.

De 5 kilometer lopers waren Justin Heijsteeg 21.43, Niels Lekkerkerk 21.47, Menno Wiersma 22.04, Floortje Krijteberg 25.14 en Thara Kleijberg 25.57 minuten.

De 10 kilometer lopers waren Leendert Liefers 44.34, John Heijsteeg 49.51, Marcel Krijtenberg 50.57, Ton Kleijberg 55.29 en Marieke van Duijn 60,26 minuten.