40+ Tennistoernooi bij All Out geslaagd

Aalsmeer – Van 13 tot en met 23 juni vond het jaarlijkse 40+ toernooi plaats bij tennisvereniging All Out aan de Sportlaan. Het was de 28e editie van dit 40+ toernooi en met dit keer het thema ‘Mexico’ in alle opzichten geslaagd: het klimaat heeft zich aangepast aan het thema, het tennispark was bijzonder leuk aangekleed om een Mexicaanse sfeer te creëren en de spelers waren in de stemming om vele potjes tennis te spelen. De wedstrijden duurden 3 kwartier en begonnen met de poulewedstrijden in de eerste week. Vanaf dinsdag 19 juni werden er al 1/8 finales gespeeld; het leuke van dit toernooi is dat iedereen doorgaat naar de volgende ronde en er een winnaars- en verliezersronde gespeeld wordt.

Met een deelname van maar liefst 281 deelnemers was het een uitdaging om alle wedstrijden in te plannen in deze 10 dagen. Uiteindelijk is het allemaal gelukt en konden de ½ finales en finales gespeeld worden op zaterdag 23 juni. Op deze dag zijn de planners en de commissie uitgebreid in het zonnetje gezet en de winnaars van het toernooi ontvingen een heerlijk fles rosé.

Een speciale dank gaat uit naar alle sponsors. De loterij was een groot succes dankzij de vele Aalsmeerse ondernemers die mooie prijzen beschikbaar hebben gesteld. hoofdsponsor De Meerse Accountants sponsort het 40+ toernooi inmiddels al 19 jaar. All Out hoopt natuurlijk dat De Meerse Accountants de 20 jaar vol gaat maken.



De commissieleden kunnen vaststellen dat het wederom een succesvol toernooi is geweest en bedankt nogmaals alle mensen die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet.



Komende zomer vinden er veel toernooien en evenementen plaats bij All Out: Onder andere in juli het echtparentoernooi, het 40- toernooi, Open Toernooi voor jeugd en senioren en in augustus de Jeugd van Vroeger en Clubkampioenschappen . Meer informatie is te vinden op www.allout.nl.