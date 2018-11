Voetbal: Dubbel feest bij FC Aalsmeer

Aalsmeer – Tijdens de koffie maandag is er wat voetbal betreft natuurlijk genoeg gespreksstof. Het Nederlandse elftal heeft wereldkampioen Frankrijk met 2-0 verslagen. Wat een geweldig team en wat een coach is Ronald Koeman! Vandaag (maandag) wacht alweer de volgende wedstrijd. Duitsland, waarvan al is gewonnen, is opnieuw de tegenstander van Oranje. De wedstrijd begint om 20.45 uur.

Bij FC Aalsmeer was het dit weekend dubbel feest. FCA zaterdag had 17 november koploper AFC Amsterdam op bezoek. Met grote inzet en teamspirit wist Aalsmeer het Amsterdamse team in toom te houden en zelfs met 1-0 te verslaan dankzij een penalty. Vanaf de stip schoot Burak Sitil de bal snoeihard in. AFC wist niet meer te scoren, eindstand 1-0 voor Aalsmeer. Aanstaande zaterdag 24 november speelt FCA zaterdag opnieuw thuis aan de Beethovenlaan. Victoria 1 komt op bezoek. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

FCA zondag heeft 18 november voor een stunt gezorgd door met maar liefst 5-1 te winnen van Graaf Willem II VAC uit Den Haag. Met een 1-0 achterstand voor Aalsmeer gingen de ploegen rusten, maar al na enkele minuten in de tweede helft wist Aalsmeer de stand gelijk te maken en vrij snel daarna op 2-1 voorsprong te komen. De ‘leeuw’ was los bij Aalsmeer, want nog liefst twee maal moest de doelman van Graaf Willem II de bal uit het net vissen. Het werd uiteindelijk 5-1 voor Aalsmeer door nog een eigen doelpunt van het team uit Den Haag. Drie van de vier treffers bij FCA zijn gemaakt door Karol Mirowski. Aanstaande zondag 25 november wacht voor Aalsmeer de uitwedstrijd tegen Bernardus 1 om 14.00 uur.

RKDES had zondag 18 november geen beste voetbaldag. Uit tegen Voorschoten ’97 werd met 5-1 verloren. Hopelijk houden de voetballers van RKDES aanstaande zondag 25 november het koppie er wel bij en gaat het team thuis aan de Wim Kandreef volop voor winst. A.S.C. 1 komt op bezoek. De wedstrijd begint om 14.00 uur en aanmoediging is welkom.