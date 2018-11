Handbal: Dames 1 stunt tegen koploper!

Aalsmeer – Gejuich klonk afgelopen zondag 18 november in De Bloemhof na afloop van de handbalwedstrijd van Dames 1. En, in de kleedkamer is een feestje gevierd en zijn overwinningsdansjes gemaakt. Heel begrijpelijk, want de handbalsters van Greenpark Aalsmeer wisten deze middag te winnen van koploper Sv Voorwaarts na een heel spannend duel.

De meiden van Fit & Fun Voorwaarts gingen voortvarend van start en wisten al snel op voorsprong te komen. Aalsmeer leek hier in eerste instantie niet echt een goed antwoord op te kunnen geven. Op een gegeven moment stond het zelfs 4-12 voor Sv Voorwaarts. Maar, Dames 1 van Greenpark wist zich terug te vechten in de wedstrijd en liet een ruststand noteren van 13-14.

De tweede helft gingen beide ploegen fanatiek van start en over en weer werden ballen in de netten gegooid. De teams waren aan elkaar gewaagd en misschien was het wel de aanmoediging vanaf de tribune dat Greenpark Aalsmeer de achterstand wist om te buigen in winst en de overwinning niet meer uit handen gaf. Eindstand 29-25 voor Aalsmeer. Wat een blijheid toen het eindsignaal klonk. Koploper Voorwaarts met verlies terug naar Twello. Het wordt steeds spannender in de ‘top’ van de Dames-competitie waar Greenpark Aalsmeer een hoge notering heeft!

Foto: www.kicksfotos.nl