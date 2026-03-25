Uithoorn – In verband met een medische noodsituatie in een woning aan de Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn is vrijdagmiddag rond 18.00 uur een traumahelicopter geland op het braakliggende gedeelte aan de Prinses Christinalaan. De politie heeft met zwaailicht en sirene de noodarts en verpleegkundige naar de woning gebracht. Daar waren ook al twee ambulances en de brandweer aanwezig. Waarom de heli werd ingezet wordt vanwege privacy niet bekend gemaakt. Het landen en weer opstijgen van de helikopter trok veel bekijks.
Op de foto: Traumahelicopter landt in woonwijk. Foto: Jan Uithol.