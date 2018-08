Toploopster aan de start bij Kooijman Polderloop

Op donderdag 2 augustus staat bij de 10 kilometer tijdens de Kooijman Polderloop in De Kwakel een toploopster aan de start. Haar naam is Fanos Tekle. Zij was al winnares op de 10 kilometer in 38.02 tijdens Uithoorns Mooiste in januari en gelet op de goede weersvooruitzichten is de kans heel groot dat zij deze tijd gaat verbeteren. Of zij ook een aanval kan doen op het parcoursrecord is nog een vraagteken, maar zij zal er zeker haar uiterste best voor doen.

Vorige week lag er een warme deken over Nederland en met een avondtemperatuur van 30 graden was het bepaald geen aangenaam weer om hard te lopen. Donderdag zijn de voorspellingen veel gunstiger, met een temperatuur van 25 graden overdag zal het ´s avonds rond 20 graden zijn en dat maakt het voor de lopers al veel aangenamer om hard te lopen. Daarnaast zullen er langs het parcours van 4 en 6 kilometer twee waterposten aanwezig zijn.

Als beloning voor de zweetdruppels die natuurlijk wel gaan vallen, biedt de organisatie voor alle deelnemers naast de gebruikelijke herinnering na afloop een drinkbon aan die in de tent ingewisseld kan worden voor een verfrissend drankje. De start van de 4 kilometer is 19.15 uur en van de 10 kilometer 20.00 uur.

Aan de 1 kilometer die om 19.00 uur start, kan worden deelgenomen worden door kinderen tot en met 12 jaar. Zij ontvangen na afloop een mooie medaille en een ijsje. Voor wie deze afstand te kort is, is het ook mogelijk om aan de 4 km mee te doen.

Voor de G-runners wacht na afloop de speciale herinneringsmedaille die vorig jaar is ontworpen ter nagedachtenis aan Carol Wijfje. Haar familie en AKU hebben gemeend om deze medaille ook dit jaar uit te delen aan de deelnemers.

Vanaf 18.00 uur kan er voor alle afstanden worden ingeschreven in de tent op het evenemententerrein in De Kwakel.