Tienduizenden xtc-pillen gevonden in lab Uithoorn

Uithoorn – De politie heeft 1 oktober bij een bedrijf in Uithoorn 35.000 xtc-pillen en kilo’s MDMA in beslag genomen. Twee mannen van 32 en 34 jaar uit Hilversum zijn dezelfde dag aangehouden. De politie kwam het pand op het spoor tijdens een lopend onderzoek naar drugshandel. In dat onderzoek waren al meerdere personen aangehouden die vermoedelijk als drugskoerier werkten. Verdere aanwijzingen leidden naar het bedrijfspand in Uithoorn. In het pand stond professionele apparatuur voor de productie van drugs. Ook trof de politie een tabletteermachine aan, waarmee xtc-pillen worden geproduceerd. De apparatuur is in beslag genomen voor verder onderzoek. De drugs worden vernietigd. De twee Hilversummers worden verdacht van betrokkenheid bij de productie.



