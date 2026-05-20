Theo Terreehorst wint de Runner Up Cup

De Kwakel – De kampioenen van Biljartvereniging Apollo zijn al een paar weken bekend, maar de wisselbekers en enkele andere prijzen moesten nog worden uitgereikt. Nadat de namen van de winnaars in de bekers zijn gegraveerd konden deze afgelopen woensdag worden uitgereikt aan de winnaars.

Theo Terreehorst mocht naast de beker voor het hoogste serie-percentage (serie 16; ruim 47 %), ook de Runner Up Cup (wisseltrofee) in ontvangst nemen. Deze beker wordt uitgereikt aan de speler die relatief het hoogst boven zijn persoonlijke moyenne heeft gespeeld. Deze prijs kan alleen gewonnen worden door spelers die onder de 35 caramboles (over 30 beurten) spelen. Theo presteerde het om zich te verbeteren van 34 caramboles naar 38 caramboles. Dit betekent ook dat Theo in de toekomst geen kans meer heeft op de trofee, immers alleen de spelers onder 35 nemen deel, maar nu mag hij deze een jaar in bezit houden.

In de zomermaanden wordt door de leden van Biljartvereniging Apollo gespeeld om de Leen Bokhorst wisseltrofee. Degene die aan het eind van deze competitie gemiddeld het hoogst boven zijn persoonlijk moyenne heeft gespeeld wint de trofee.

Biljartvereniging Apollo bestaat uit 25 leden en zij spelen hun wedstrijden op woensdagmiddag van 12.30 uur tot 17.00 uur in het Fort De Kwakel. De vereniging kan nog wel wat nieuwe leden gebruiken. Meer informatie: secretaris Rob de Jong, telefoon 06 – 8115 9715.

Op de foto: Theo Terreehorst, Jan van den Hoven en Ruud de Jong met alle gewonnen bekers, o.a. de clubkampioenschap-wisselbeker en de beker voor de kortste gewonnen partij. Foto: aangeleverd.