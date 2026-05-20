Opnieuw ‘Jokeren’ bij Jeu de Boule Union Thamen

De Kwakel – Afgelopen week kwamen de leden van de Jeu de Boule vereniging Boule Union Thamen opnieuw op een avond bij elkaar. Dit keer voor het onderling spelen van de vierde ronde in de zogenaamde Jokercompetitie. De weersomstandigheden waren niet geweldig en daarmee de baan moeilijk bespeelbaar.

Door omstandigheden konden enkele hooggeplaatste spelers niet meedoen, waardoor wijzigingen zouden kunnen plaats vinden in de tussenstand. Van de bovenste vijf op de ranglijst verloren er vier spelers punten. Alleen de nummer een behaalde in beide wedstrijd dertien winstpunten en behield derhalve de leiding.

De stand na vier ronden is: 1. Jan Janmaat (104 punten), 2. Ben Disseldorp (99 punten), 3. Beatrix van Hattum (88 punten), 4. Peter Spitteler (87 punten), 5, Ruud Vaessen (87 punten).

Diploma wedstrijdleider

Jeu de Boule is een zeer sociale sport. Heel vaak wordt het onderling, vriendschappelijk en creatief gespeeld. Maar ook worden veel officiële wedstrijden, competities en toernooien gespeeld. Zeker daarbij is het belangrijk dat deze wedstrijden en toernooien goed en correct volgens de regels georganiseerd en gespeeld worden. Daarom is bij al dat soort wedstrijden en toernooien belangrijk dat er goed opgeleide en kundige wedstrijdleiders zijn die toernooien kunnen leiden. Er is echter een tekort aan officiële wedstrijdleiders. Jeu de Boule Union Thamen (BUT) is dan ook heel blij en trots dat haar voorzitter Jan Janmaat de voorbije periode de NJBB-cursus die opleidt tot wedstrijdleider heeft gevolgd en deze met het diploma heeft afgerond.

Op de foto: Jan Janmaat. Foto: aangeleverd.