Abcoude – Onder een stralende lentezon vond zaterdag 9 mei de derde editie van de Kroegendrive Abcoude plaats. Ook dit jaar was de animo groot.

Maar liefst 132 paren schreven zich in. Dankzij de medewerking van de plaatselijke horeca kon er op zeven locaties in Abcoude worden gebridged. Hierdoor konden de deelnemers niet alleen genieten van spannende bridgespellen, maar ook van mooie wandelingen naar de verschillende locaties. Een groot deel van de opbrengst komt dit jaar ten goede aan de restauratie van het monumentale orgel van de Dorpskerk.

De prijsuitreiking vond plaats in een bomvol café-restaurant Splash in het Sporthuis Abcoude. Het Gein en Angstelkoor zorgde met pakkende meezingers voor de vrolijke noot bij deze geslaagde bridgedrive.

Succesvolle Kroegendrive Abcoude 2026. Foto: aangeleverd.