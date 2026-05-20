Een nacht vol vuur en verbondenheid

Uithoorn/Wageningen – Terwijl het grootste deel van Nederland sliep, begon voor de AKU Vuurlopers in de nacht van 4 op 5 mei een bijzondere en intensieve traditie. Na de Dodenherdenking vertrokken zij, goed voorbereid maar zonder noemenswaardige rust, richting Wageningen om daar het Bevrijdingsvuur op te halen en over te brengen naar Uithoorn. Op de Markt in Wageningen kwamen honderden lopers uit het hele land samen. Ondanks de regen zat de sfeer er goed in en groeide de spanning naarmate middernacht naderde. Precies om twaalf uur, aan het begin van Bevrijdingsdag, werd het Bevrijdingsvuur ontstoken. Namens Uithoorn nam Harry het vuur in ontvangst, waarna de lange tocht huiswaarts begon.

Indrukwekkende momenten

Onderweg beleefden de lopers meerdere indrukwekkende momenten. Bij de Grebbeberg maakte de combinatie van stilte, duisternis en de historische omgeving diepe indruk en werd het besef van vrijheid extra voelbaar. In Doorn volgde een bijzonder eerbetoon, waar militairen in stilte hun respect betoonden, een moment dat bij veel deelnemers binnenkwam.

Ook de spontane ontmoetingen onderweg gaven de nacht een speciaal karakter. In Utrecht sloot een voorbijganger zich uit nieuwsgierigheid en betrokkenheid onverwacht een stuk bij de groep aan. Naarmate de ochtend naderde, groeide de steun langs de route en kregen de lopers steeds vaker aanmoedigingen van toeschouwers die hen een warm hart toedroegen.

Feestelijke intocht

In Uithoorn volgde een feestelijke intocht door het dorp. Onder begeleiding van supporters, voertuigen en muziek bereikten de lopers het gemeentehuis, waar zij hartelijk werden ontvangen. Het hoogtepunt was de overdracht van het Bevrijdingsvuur aan de burgemeester, waarmee het vuur officieel ook in Uithoorn werd ontstoken.

Na afloop verzamelden de lopers zich voor een welverdiend ontbijt. Moe maar trots wisselden zij hun verhalen uit en keken zij terug op een nacht die net als elk jaar in het teken stond van vrijheid, herdenken en verbondenheid.

Op de foto: Het vreugdevuur naar Uithoorn. Foto: aangeleverd.