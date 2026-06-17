Thamen herstelt zich na ruime nederlaag en verslaat DSS

Uithoorn – Thamen Uithoorn kende dit weekend twee totaal verschillende wedstrijden tegen DSS uit Haarlem. Waar de ploeg op vrijdagavond nog een ruime nederlaag leed, wist het zondag op eigen veld de draad weer op te pakken met een overtuigende overwinning.

De wedstrijd van vrijdag in Haarlem was er één om snel te vergeten. Thamen had weinig in te brengen tegen DSS en keek al vroeg tegen een achterstand aan. De thuisploeg bleef druk zetten en trok de wedstrijd overtuigend naar zich toe. Na zeven innings stond er een duidelijke 13-2 nederlaag op het scorebord voor de Uithoornaars. Zondag kreeg Thamen de kans om zich te revancheren op sportpark Vuurlijn. Met Lars Werkman op de heuvel begon de thuisploeg sterk aan de wedstrijd. Al in de eerste inning nam Thamen een 3-0 voorsprong. Na honkslagen van Teun van der Meer en Gianni Frolijk sloeg Jelger Algra een driepunts-homerun over de hekken.

Goed onder controle

Werkman hield DSS vervolgens goed onder controle. Pas in de vierde inning wist de Haarlemse ploeg iets terug te doen en werd de stand teruggebracht naar 3-1. Thamen antwoordde direct. In de gelijkmakende vijfde inning zorgden honkslagen van Jelger Algra en Joey Eeman ervoor dat de voorsprong werd vergroot naar 4-1. DSS gaf zich echter niet gewonnen. In de zesde inning kwamen de bezoekers via een vrije loopactie terug tot 4-2.

Een inning later werd het zelfs 4-3 door een homerun van Koen Halderman, waardoor de spanning volledig terugkeerde in de wedstrijd. In diezelfde zevende inning nam Djeraldo Soerka het werpen over van Werkman. Hij bouwde voort op het sterke werk van zijn voorganger en hield DSS in de resterende innings goed onder controle.

Hoofd koel

De thuisploeg hield echter het hoofd koel. In de gelijkmakende zevende inning werd de marge weer vergroot dankzij honkslagen van Daan Groenewoud, Ties van der Beeke en opnieuw Jelger Algra, wat de stand op 5-3 bracht. In de achtste inning stelde Thamen de overwinning definitief veilig. Honkslagen van Gianni Frolijk en Ties van der Beeke, gecombineerd met een fout van DSS, zorgden voor nog twee extra punten. Daarmee werd de eindstand bepaald op 7-3. Na de zware nederlaag op vrijdag toonde Thamen op zondag veerkracht door de serie alsnog in evenwicht af te sluiten. Volgende week wacht een nieuwe uitdaging. Dan neemt Thamen het op tegen de huidige koploper van de 1e klasse, Tridents uit Rotterdam.

Op de foto: Thamen herstelde zich na ruime nederlaag en versloeg DSS. Foto: aangeleverd.