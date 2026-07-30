Provincie NH sponsort allerlei sportevenementen

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten. Daarom sponsort ze allerlei sportevenementen. Van nationaal tot lokaal, en van top- tot amateursport. Drie ‘kleinere’ evenementen die een sponsorbijdrage ontvingen van de provincie zijn het Nederlands Kampioenschap Paracycling, het NK Freerunning en het Jac. Stammes Handbaltoernooi in Aalsmeer. De toegekende sponsorbijdrage van de provincie betekent veel voor de evenementen. “Het effect reikt ver”, aldus Nico Jonk van ASC Olympia die samen met de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) het NK Paracycling organiseert. “Het is mooi dat je eigen provincie dit soort evenementen ondersteunt.” Gaetano Carretto, organisator van het NK Freerunning: “Dankzij het sponsorgeld van Noord-Holland kon het NK de afgelopen jaren onder meer aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren.” Volgens Carretto draagt het NK bij aan meer sportparticipatie. “Mensen maken kennis met freerunning en willen het daarna ook zelf doen. Zo groeit de bekendheid en krijgen verenigingen nieuwe leden. Het is een mooie sport om door te groeien.” Kevin Hooijman, mede-organisator van het Jac. Stammes Handbaltoernooi: “Het is een mooi gebaar dat Noord-Holland ook lokale topsporttoernooien ondersteunt. Dat helpt ons echt vooruit. Handbal verdient vooral onder jongeren meer aandacht.”

Jac. Stammes jeugdhandbaltoernooi

Het internationale Jac Stammes jeugdhandbaltoernooi van HV Aalsmeer is een eerbetoon aan oud-handbaltrainer Jac. Stammes, die in 1993 op 48-jarige leeftijd overleed aan de ziekte van Kahler. Omdat Stammes al betrokken was bij het trainen van de jeugd, zag hij kansen om talenten naar Aalsmeer te halen en hen te helpen groeien. “De oudere generatie spreekt nog altijd vol lof over Jac”, vertelt Hooijman. “Zijn passie leeft voort in het toernooi.” Inmiddels spelen er al tientallen jaren jeugdteams om de gelijknamige trofee. Hooijman deed als elfjarig jongetje al mee.’’ Later werd hij penningmeester bij HV Aalsmeer omdat hij “iets wilde terugdoen voor de club en het toernooi.”

Topsportmentaliteit

Verspreid over vier sporthallen kwamen ook in het Paasweekend van 2026 weer zeventig jeugdteams uit Nederland, België en Duitsland in actie. Supporters, scheidsrechters en vrijwilligers lieten de jongste jeugd ervaren hoe het is om te handballen op hoog niveau. De finales begonnen letterlijk met vuurwerk toen de teams binnenliepen. Op de tribune zaten meer dan 1.000 mensen, vertelt Hooijman. “Zo wakkert het toernooi de topsportmentaliteit aan bij alle aanwezigen.”

Niet alleen EK’s en WK’s

Hooijman had de provincie niet als eerste op zijn lijstje met mogelijke sponsoren voor het Jac. Stammes toernooi. HV Aalsmeer keek eerst naar lokale bedrijven. “Ik dacht dat de provincie alleen EK’s en WK’s sponsorde. Tot ik er via een contact bij de gemeente achter kwam dat lokale, internationale toernooien ook een bijdrage kunnen ontvangen.” Toen Hooijman dat hoorde stuurde hij zijn aanvraag in onder het mom ‘niet geschoten is altijd mis’. Hij waardeerde de ontvangen bijdrage vanuit de provincie enorm.

Foto: Kevin Hooijman in handbaltrainingscentrum. Foto: Johannes Abeling

