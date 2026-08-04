Rondje kunst kijken in Parkje Calslagen

Kudelstaart – Ruim een maand geleden werd het nieuwe (officieel hetende) ‘Ons Parkje Calslagen’ aan de Herenweg in Kudelstaart geopend. Het was een feestelijke middag, waarop een aantal sprekers zijn lof uitte over het mooie parkje. Ook wethouder Sybrand de Vries was van de partij om samen met kunstenaar Maze de Boer het object ‘de Mus’ te onthullen. De aanloop naar het nieuwe park was best lang: het woonproject Calslagen was al een tijd klaar en bewoond maar de ruimte rondom de grondvesten van het vroegere kerkje lag nog braak. Gelukkig is de tijd wel nuttig besteed. Zeker als je ziet hoe er is nagedacht om deze ruimte zo in te vullen dat iedereen er iets ‘vindt’. Van vindt ook; terwijl de één nog steeds een beetje moet wennen aan de nieuwe situatie is de ander in zijn nopjes met het toch ook ‘aangeharkte’ stuk grond. De oude situatie was niet ideaal, zelfs verwaarloosd, maar dat kan ook zijn charme hebben. De laag ommuurde omheining rondom de oude kerkvloer, beschut door een oude haag, bereikte je via een smal paadje en dat was dat. De rest, de geschiedenis, dacht je erbij.

Kerk brandde niet af

Dat die geschiedenis vaak verkeerd wordt gememoreerd kreeg de middag van de opening een mooi staartje. Letterlijk. De mus staat symbool voor de vogel(s) waarop de pastoor destijds – 1803 – schoot vanuit de tuinkamer van de pastorie. Hij wilde de vogels wegjagen maar in plaats daarvan sloegen de vonken uit zijn wapen en zetten het rieten pastoriedak in vlam. De vogels waren allang gevlogen toen het vuur oversloeg naar het schoolgebouw en een paar woningen. De kerk kon weer worden hersteld. Toch raakte het uiteindelijk in verval en legde het loodje.

Toepasselijk genoeg heeft de aangetrokken kunstenaar de geschiedenis weer tot leven gebracht met een aantal objecten. Zo staan er spades (‘schoppen’) die doen denken aan het harde werk om grond te bewerken. De meerpalen mogen niet ontbreken in het zo waterrijke gebied hier en de oude lantaarn geeft aan dat het buurtschap Calslagen aan ‘de snelweg’ tussen Amsterdam en Leiden lag. De Herenweg heeft inmiddels een andere functie maar met deze authentieke lamp wordt de geschiedenis levend gehouden en Calslagen dus ook.

Los van deze historie is het parkje, omzoomd met de oude bomen die gelukkig zijn blijven staan, gewoon fijn om te bezoeken. De schelpenpaadjes en de bankjes maken het ‘af’ en nodigen zeker uit tot een rondje kunst kijken.

(Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).

Tekst en foto’s: Joke van der Zee