Aalsmeer maakt zich op voor de Klimaatweek

Aalsmeer – Van 2 tot en met 8 november staat Aalsmeer in het teken van de Klimaatweek. Een week vol duurzame, groene en gezellige activiteiten, georganiseerd vóór en dóór inwoners. Om er een succes van te maken, zoeken initiatiefnemers Theo, Berry en Eva inwoners, ondernemers en organisaties die willen meedenken, meehelpen of een activiteit willen organiseren.

De Klimaatweek is een landelijk initiatief waarbij inwoners, bedrijven, organisaties en gemeenten samen aandacht vragen voor een duurzame toekomst. Door heel Nederland vinden activiteiten plaats, van groot tot klein. Hoe de Klimaatweek in Aalsmeer en Kudelstaart eruit komt te zien, bepalen inwoners zelf. Denk aan een kledingruil, tuinen vergroenen, een buurtdiner, een klimaat-pubquiz of een inspirerende avond over energiebesparing.

Elke bijdrage telt

“We willen een Klimaatweek organiseren die echt past bij Aalsmeer en Kudelstaart”, vertelt Theo Bergonje. “Daarom zoeken we inwoners, bedrijven en organisaties die willen bijdragen. Je kunt zelf iets organiseren, een locatie beschikbaar stellen, sponsoren, of een paar uurtjes helpen tijdens de Klimaatweek.” Laat weten wat jij leuk vindt en vul de vragenlijst in op aalsmeer.buurkracht-online.nl. Meer weten over dit initiatief of meedoen? Neem contact op met Eva (community manager bij Buurkracht) via eva@buurkracht.nl. Meer informatie en de vragenlijst zijn te vinden op aalsmeer.buurkracht-online.nl.

* De Klimaatweek komt tot stand met steun van gemeente Aalsmeer, het landelijke initiatief Klimaatweek en Buurkracht.

Foto: De initiatiefnemers van de Klimaatweek Aalsmeer: Theo, Eva en Berry. Foto: Gemeente