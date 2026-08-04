Geelpoothoornaars rukken verder op in Nederland

Aalsmeer – Meldingen over de geelpoot (Aziatische) hoornaar blijven toenemen in Nederland. Zo werden onlangs in Aalsmeer ongeveer vijftig hoornaars gevangen en vijftien beginnende nesten gevonden. Ook in Bloemendaal en Schiedam zijn recentelijk meerdere nesten verwijderd. Volgens Ongediertebestrijding Van der Velden – Bestrijdingsdienst neemt het aantal meldingen al enkele jaren sterk toe. Het warme zomerweer zorgt er bovendien voor dat de hoornaars actiever zijn en vaker worden waargenomen.

Snelle verspreiding

De recente vondsten van de geelpoot hoornaarnesten in Nederland staan niet op zichzelf. Volgens Richard Piké, eigenaar van Bestrijdingsdienst, zijn dergelijke meldingen inmiddels niet meer uniek. Nadat in 2017 het eerste Nederlandse nest werd gevonden op Schouwen-Duiveland, verspreidde de soort zich vanuit het zuiden snel over de rest van het land. In 2025 werden zelfs meer dan 10.000 nesten gemeld. De vondsten sluiten daarmee aan bij de landelijke trend: volgens de NVWA is de geelpoothoornaar inmiddels gevestigd en wijdverspreid in Nederland. Dit betekent dat het aantal nesten zodanig groot is dat volledige opsporing en verwijdering niet meer realistisch zijn.

Zomerweer vergroot activiteit

Door het warme zomerweer zijn de hoornaars momenteel actiever. Daarnaast groeien kolonies in de zomer snel, waardoor het aantal werksters toeneemt dat op zoek gaat naar voedsel. Hierdoor worden vanaf de zomer meer exemplaren gezien en gemeld. In de nazomer en herfst zijn kolonies doorgaans het grootst.

Een zachte winter kan bovendien de overlevingskans van overwinterende koninginnen vergroten. Toch kan de opmars niet aan één warme zomer worden toegeschreven. “De belangrijkste oorzaak is dat de soort inmiddels over een groot gebied gevestigd is en ieder jaar nieuwe koninginnen voortbrengt. Het Nederlandse klimaat is nu al geschikt voor vestiging; klimaatopwarming kan die ontwikkeling in de toekomst verder versterken”, aldus Piké.

Vroege signalering cruciaal

Volgens Bestrijdingsdienst ligt de uitdaging de komende jaren vooral in het beperken van risico’s. “Gerichte beheersing blijft zinvol. Daarbij gaat het vooral om vroege signalering, het opsporen en professioneel verwijderen van risicovolle nesten en het beschermen van locaties zoals scholen en drukbezochte openbare ruimten. Provincies zijn formeel verantwoordelijk voor de invulling van de beheersmaatregelen”, aldus Piké. Bestrijdingsdienst raadt daarnaast aan om deze zomer extra voorzichtig te zijn rondom nesten, omdat deze fel worden verdedigd wanneer ze worden verstoord of wanneer mensen te dichtbij komen. Het zelf verwijderen van nesten wordt daarom afgeraden. Wanneer er een enkel exemplaar wordt gezien, is er geen reden tot paniek. Piké: “Geelpoot hoornaars zoeken normaal gesproken geen confrontatie met mensen. Zie je er één, houd dan afstand en probeer op veilige afstand een duidelijke foto te maken. Meld de waarneming, zodat er snel kan worden ingeschat of er sprake is van een nest in de buurt.”

Meer weten? Kijk op www.bestrijdingsdienst.nl. Wie in Aalsmeer en Kudelstaart veel geelpoothoornaars of -nesten ziet, kan contact opnemen met Jan Westerhof per mail: jan@westerhof50.nl of stuur een Whatts Appje naar 06-22350307.

Foto: Geelpoothoornaar op blad. Foto: aangeleverd