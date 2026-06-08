De Kwakel – Muziekvereniging Tavenu organiseert 20 juni voor de 25e keer het midzomeravondfestival op het dorpsplein in De Kwakel. Het evenement sluit dit jaar aan bij de viering van 450 jaar De Kwakel.

Tijdens de jubileumeditie staat een muzikale reis door de afgelopen 450 jaar centraal. Tavenu werkt daarvoor samen met The Bridges. In het programma is ook ruimte voor herkenbare Kwakelse elementen, die op muzikale wijze worden verwerkt. Naast optredens van de organiserende vereniging is er een bijdrage van de steelband en verzorgen danseressen van dansschool Valley diverse shows. De organisatie sluit aanvullende optredens niet uit. Het midzomeravondfestival begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Tavenu viert jubileum in De Kwakel. Foto: aangeleverd.