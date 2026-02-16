Talentenmiddag op basisschool De Zon

De Kwakel – Basisschool De Zon uit De Kwakel stond donderdagmiddag 6 februari volledig in het teken van talent, creativiteit en samenwerking. Voor alle leerlingen uit groep 1 tot en met 8 werd een bijzondere talentenmiddag georganiseerd, waarbij kinderen de kans kregen om hun vaardigheden te ontdekken én te laten zien. De school veranderde voor een middag in een bruisende plek vol workshops op creatief, sportief, culinair en technisch gebied.

De talentenmiddag bood een breed programma waar iedere leerling iets kon vinden dat bij hem of haar paste. Zo konden kinderen deelnemen aan een kookworkshop, de leerlingen uit de bovenbouw mochten de jongste leerlingen uit groep 1 en 2 begeleiden tijdens de activiteiten, schilderen in het atelier, programmeren achter de computer, figuurzagen in het Zon technieklokaal en experimenteren met techniek door hun eigen knikkerbanen te bouwen. Ook was er volop ruimte voor beweging en expressie met glow in the dark trefbal, toneel en dans. Door deze variatie ontstond er een dynamische sfeer waarin leerlingen werden uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen.

Elkaar beter leren kennen

Het initiatief voor de Zonmiddag kwam vanuit de leerlingenraad. Anna, Siem, Philou, Elin, Denley, Livia, Senn, Stef, Dani en Boyd wilden graag een activiteit organiseren waarbij talentontwikkeling centraal stond en leerlingen elkaar beter leerden kennen buiten hun eigen klas. Vanuit de leerkrachten die samenwerken met de leerlingenraad (meester Arno, juf Diana en meester Tim) was het doel om kinderen op verschillende vlakken te laten schitteren en tegelijkertijd het gevoel van saamhorigheid binnen de school te nog meer te versterken.

Tijdens de middag viel vooral op hoe enthousiast de leerlingen waren. Overal in de school werd fanatiek gewerkt, gelachen en samengewerkt. In de techniekruimte ontstonden de meest creatieve knikkerbanen, terwijl in de keuken heerlijke gerechten werden bereid en bij de groepen 1 en 2 werd volop geknutseld en geschminkt. In de sporthal van KDO zorgde het glow in the dark trefbal voor veel energie en plezier, en op het podium straalden leerlingen tijdens dans- en toneeloptredens.

Betrokkenheid

Wat deze middag extra bijzonder maakte, was het groep doorbrekende karakter. Jongere en oudere leerlingen werkten samen, hielpen elkaar en leerden van elkaars talenten. Directeur van basisschool de Zon, meester Paul zag een middag vol positiviteit, plezier en betrokkenheid. “Het was prachtig om te zien hoe kinderen met elkaar samenwerken, zich ontdekken en samen iets moois heel mooi neerzetten”, aldus meester Paul

De talentenmiddag op basisschool De Zon kan dan ook met recht een groot succes worden genoemd. Met veel creativiteit, enthousiasme en plezier kijken zowel leerlingen als leerkrachten terug op een geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar lijkt.

Kinderen konden deelnemen aan een kookworkshop. Foto: aangeleverd.