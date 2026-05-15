House dancefeest ‘Nablijven’ in Club N Aalsmeer

Aalsmeer – Op zaterdag 16 mei even geen telefoon, geen afleiding maar gewoon de dansvloer tijdens ‘Nablijven’, het house hard bounce feest in Club N aan de Zwarteweg 90. De focus ligt waar die hoort: op de muziek en in het moment zijn. Tijdens het event verdwijnt de buitenwereld naar de achtergrond. Wat overblijft is een ruimte waarin wordt gedanst, gesprongen en volledig wordt opgegaan in de energie van de nacht.

Met een no-film policy en een sterke focus op (hard) house brengt ‘Nablijven’ een rauwe, directe sfeer terug die steeds zeldzamer lijkt in het huidige nachtleven. Daarnaast geeft ‘Nablijven’ nieuw talent de ruimte met een eigen DJ contest, waarbij opkomende artiesten de kans krijgen om hun plek achter de decks te verdienen. Deze editie staan onder andere Max Krijger, Mats Rammers, Lars Teunissen en Robbie Geerlof achter de draaitafels.

Aanstaande zaterdag komt dit nieuwe concept naar de enige echte Club N in N201 Aalsmeer voor de tweede editie. Aanvang is 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via n201.nl.