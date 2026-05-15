Feestelijke opening Amazing Amateurs in Raadhuis

Aalsmeer – Met muziek van Saskia Veenswijk (zang en gitaar) en Robert Tuinhof (saxofoon) is woensdag 13 mei de expositie Amazing Amateurs feestelijk geopend. De werken van de hobby-kunstenaars uit Aalsmeer en omgeving zijn voor deze tweejaarlijkse manifestatie tentoongesteld in etalages van winkels in het Centrum en in het Oude Raadhuis, maar nu is de burgerzaal van het Raadhuis opgesierd met schilderijen, foto’s en sculpturen van 32 deelnemers, die elk twee werken hebben ingeleverd.

De organisatie, Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en het Cultuurpunt, gaf aan best trots te zijn op het feit dat Amazing Amateurs dit keer in het ‘huis van Aalsmeer’ mag plaatsvinden. Het Raadhuis is laagdrempelig en er komen dagelijks veel bezoekers. Dit bleek al tijdens de opening eind van de middag. De balies voor paspoorten, rijbewijzen, etc. waren nog open en hiervoor was de animo groot. Wie moest wachten op zijn of haar beurt, maakte met duidelijk plezier een ‘rondje’ langs alle schilderijen, foto’s en sculpturen. “Wat een mooie expositie”, aldus een reactie. En hier was wethouder Sijbrand de Vries van cultuur het roerend mee eens. Hij zei in zijn openingswoord onder de indruk te zijn van de werken. Hij wenste de jury veel succes met het kiezen van een winnaar.

Jury- en publieksprijs

Want, Amazing Amateurs is niet alleen een expositie, maar heeft ook een wedstrijd-element. Een deskundige jury gaat alle vooral portretten en stillevens beoordelen en kiest uiteindelijk een winnaar. Inwoners kunnen ook stemmen, hiervoor is een publieksprijs beschikbaar. In de burgerzaal liggen briefjes en staat de stembus klaar. Een kijkje gaan nemen is zeker een aanrader, Amazing Amateurs is van 18 mei tot 5 juni te zien in het Raadhuis, geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, woensdag tot 19.30 uur.

Foto’s: Jacqueline Kristelijn