VDO Sport viert 80-jarig bestaan

Uithoorn – De Uithoornse sportvereniging VDO Sport staat aan de vooravond van een bijzonder jubileum; zaterdag 27 juni viert de club haar 80-jarig bestaan met een feestelijke samenkomst in Buurtkamer De Kuyper aan de Kuyperlaan in Uithoorn.

Wat ooit begon als gymnastiekvereniging VDO, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een brede sportvereniging met een hechte achterban. Het jubileumfeest, dat plaatsvindt van 16.00 tot 20.00 uur, wordt nadrukkelijk een feestelijke samenkomst voor zowel huidige leden als oud-leden. Ook (oud-)trainers en (oud-)bestuursleden zijn uitgenodigd om deze mijlpaal gezamenlijk te vieren.

Ontmoeting en herinnering

De middag staat in het teken van ontmoeting en herinnering. Bezoekers kunnen oude sportcontacten opnieuw spreken, verhalen delen en samen met huidige sportvrienden proosten op het rijke verleden van de vereniging. Muziek, hapjes en drankjes zorgen voor een informele en feestelijke sfeer waarin ruimte is voor zowel nostalgie als gezelligheid.

Volgens het bestuur en de jubileumcommissie groeit de voorpret met de dag. Zij hopen op een grote opkomst en kijken ernaar uit om oud en nieuw samen te brengen tijdens deze bijzondere viering.

Meer informatie is te vinden op www.vdosport.nl.

Bestuur en leden verwelkomen graag leden en oud-leden. Foto; Paul Goossens.