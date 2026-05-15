Kunst, muziek en poëzie bij ‘That’s Life’ op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – ‘That’s Life’ heeft een vol programma op vrijdag 15 mei bij Radio Aalsmeer. Want presentatrice Jenny Piet gaat het met kunstenaars Sander Bosman en Joost Zwanenburg hebben over hun prachtige muurschildering op de achterkant van de muur van het Flower Art Museum. De heren komen alles vertellen over het werk en hoe dit unieke project tot stand kwam, samen met wethouder Sven Spaargaren.

Er is livemuziek van Yordi Latumahina, die de handpan bespeelt en geheid kippenvel geeft tijdens zijn uitvoering. Hij neemt verschillende handpannen mee. Normaal is de Aalsmeerse dorpsdichter Marcel Harting aanwezig, maar die laat zich voor deze keer vervangen door de dorpsdichter van Uithoorn: Amanda Ten Cate. Zij zal ter plaatse een gedicht over de uitzending maken.

Luister, maar vooral ook: kijk mee via de tv. Dat kan bij Delta op kanaal 1 – voor klanten van KPN, XS4ALL en Telfort op kanaal 1389 en natuurlijk via de livestream www.radioaalsmeer.nl. Programmamaakster en presentatie is Jenny Piet en voor de techniek draagt Dennis Wijnhout zorg. That’s Life is elke derde vrijdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur.