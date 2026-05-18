Gezelligheid troef tijdens Bridge Kroegentocht

Aalsmeer – De Aalsmeerse regio telt ruim 350 fanatieke bridgers die het liefst allemaal meedoen aan de jaarlijkse Bridge Kroegentocht. Helaas is de capaciteit beperkt tot 196 deelnemers, waardoor de inschrijving dit jaar binnen welgeteld tien dagen volgeboekt was. Afgelopen zaterdag 16 mei was het eindelijk zover. Ondanks de frisse temperaturen buiten, was de sfeer binnen overal warm en uiterst gezellig.

De Aalsmeerse Kroegentocht is inmiddels een echt fenomeen. Verschillende lokale horecagelegenheden openden hun deuren voor het evenement, waaronder Brasserie De Haven, Legends, de Historische Tuin, Nieuwe Meer, Garden of India en Vleghaar. De Oude Veiling vormde wederom het kloppend hart van de dag. Hier konden de deelnemers om 9.30 uur hun loopbriefjes ophalen en werd de dag aan het eind van de middag feestelijk afgesloten. Onder het genot van een borrel werd er flink nagepraat, waarna alle bridgers met een mooie plant naar huis keerden.

Kunt u niet wachten tot de volgende editie? Noteer het weekend na Moederdag 2027 dan alvast in de agenda; de bridgeverenigingen ‘Onder Ons’ en ‘Strijd en Vriendschap’ tekenen dan weer voor de organisatie.

Zomerbridgen en competitie

Gelukkig hoeft u niet tot volgend jaar te wachten om te kaarten: Vanaf nu kunt u iedere woensdag aanschuiven voor de zomerbridge van BC ‘Onder Ons’ in Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Voor 19.30 melden ter plaatse. Wilt u komend winterseizoen seizoen uw bridge-geluk beproeven in een wekelijkse club competitie? Neem dan contact op met Jan Doeve van Strijd en Vriendschap via 06-22401924.

