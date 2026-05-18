Wie 101 wordt trakteert

Vinkeveen – In verzorgingshuis Zuiderhof in Vinkeveen is recent stilgestaan bij de 101e verjaardag van mevrouw C. Daalhuizen van Rooijen.

Ter gelegenheid van het bijzondere jubileum trakteerde zij medebewoners en personeel op ‘Ronde Veners’. Het feest kreeg extra glans door de komst van burgemeester Rosan Kocken, die haar in haar nieuwe functie persoonlijk kwam feliciteren. Tijdens een gezellige bijeenkomst met koffie en gebak werd gesproken over het bereiken van zo’n hoge leeftijd. De burgemeester overhandigde een schaal met een afbeelding van De Ronde Venen, een cadeau dat zeer in de smaak viel bij de jarige en de aanwezigen

Mevrouw C. Daalhuizen van Rooijen en de burgemeester. Foto: aangeleverd.