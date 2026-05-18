Het Oosterbad is weer open!

Aalsmeer – Met het in top hijsen van de Oosterbadvlag door de kleine badmeester Jaivy (5), de vierde generatie Lucassen-Brommer op woensdag 13 mei was de officiële opening van het nieuwe, 98ste zwemseizoen een feit. Veel belangstellenden waren, zoals ieder jaar, trouw aanwezig om dit eerste moment mee te maken.

Nadat bestuurslid Dirk Piet een leuke speech had gehouden waarin hij onder andere over een toekomstgarantie sprak was het tijd om het best wel frisse Oosterbadwater – 16 graden – uit te proberen. Dominique was de allereerste zwemster en kreeg, net als alle andere zwemmers, een heerlijk ijsje als traktatie. Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade 1 is zeven dagen in de week geopend voor banenzwemmers, recreanten en gezinnen met kinderen. Tot en met zondag 31 mei zijn de abonnementen verkrijgbaar voor een verlaagde voorverkoopprijs. Daarmee kan het hele seizoen gezwommen worden zo vaak men wil. Het tonen van het abonnement – met pasfoto – is voldoende om een heerlijke duik te nemen. Het Oosterbadteam hoopt iedereen snel te mogen begroeten in het mooie natuurzwembad. De waterkwaliteit is wederom in goede staat bevonden na de keuring door de provincie Noord-Holland. Kijk voor meer en actueel nieuws op www.hetoosterbad.nl.

Foto: De 5-jarige Jaivy opent het 98ste seizoen van het Oosterbad (foto aangeleverd).