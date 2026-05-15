Veel benoemingen tijdens eerste raadsvergadering

Aalsmeer – Tijdens de eerste raadsvergadering na de verkiezingen met de volledige gemeenteraad is woensdag 13 mei ook raadslid Greta Schok-Holtrop beëdigd. Tijdens de installatie van alle nieuwe raadsleden op 1 april was zij op vakantie. Er was voor aanvang van de officiële benoeming enige verwarring. De vergadering was met Greta al in het pluche voor Absoluut Aalsmeer geopend en aangevangen, terwijl zij pas na beëdiging had mogen plaatsnemen. Raadslid Jelle Buisman merkte dit op waarop burgemeester Gido Oude Kotte het verzoek deed om eerst nog op de publieke tribune te gaan zitten. Een en ander verliep overigens in goede sfeer, iedereen kon er wel lachen. “Even wennen weer”, adus Oude Kotte.

Installatie en nieuwe voorzitter

Slechts enkele minuten later werd Greta gevraagd naar het midden van de raadzaal te komen en legde zij de eed af voor de formele toelating en installatie tot raadslid en mocht zij bij haar fractie gaan zitten. Vervolgens vonden nog een groot aantal benoemingen plaats, waaronder de officiële installatie van de commissieleden Frits Streijl en Peter Willemse voor Absoluut Aalsmeer en Thijs Boer voor de VVD. Ook was er de benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de raad. Greta Schok-Holtrop (AA) en Sissi Mijwaart (fractievoorzitter VVD) hadden zich hiervoor kandidaat gesteld. Er vond een schriftelijke stemming plaats, waarbij duidelijk de voorkeur aan Sissi Mijwaart werd gegeven (16 stemmen, tegen 5 voor Greta). Mijwaart is nu officieel de opvolger van CDA’er Dirk van Willegen die de politiek heeft verlaten.

Commissies en Fort Kudelstaart

Tot slot was er nog, op voordracht van de raadsfracties, de benoeming van de nieuwe voorzitters van de commissies Ruimte (Marjon Geisler) en Maatschappij en Bestuur (Judith Keessen). Hiervoor was slechts een hamerslag nodig. Na alle benoemingen werd onder andere de verkoop van Fort Kudelstaart aan een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) behandeld. Het voorstel is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Absoluut Aalsmeer en FlorAalsmeer stemden tegen.

Foto: Formele toelating raadslid Greta Schok-Holtrop voor Absoluut Aalsmeer (redactie Aalsmeer).