KC de Ruimte wint opnieuw beachtoernooi voor scholen

Aalsmeer – De Aalsmeerse en Kudelstaartse onderwijswereld hebben afgelopen week de krijtjes en digiborden weer verruild voor kniediep zand en vlijmscherpe smashes. Tijdens het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi voor basisscholen en het voortgezet onderwijs in The Beach werd er gestreden om elke punt, met als uiteindelijke grote winnaar – opnieuw – het team van KC de Ruimte.

Met maar liefst 18 deelnemende scholen was de sfeer tussen 19.00 en 21.30 uur opzwepend en sportief. Terwijl de beats door de zaal galmden, lieten de leraren zien dat ze niet alleen in het klaslokaal, maar ook in het zand over een flinke dosis doorzettingsvermogen beschikken.

Finale om te snijden

De organisatie was dit jaar in handen van de titelverdediger, KC de Ruimte. Zij bleek niet alleen organisatorisch sterk, maar ook op sportief vlak onverslaanbaar. In een bloedstollende finale namen de spelers het op tegen het sterke team van Antonius 3. Het werd een wedstrijd die tot de laatste seconde spannend bleef; met een minimaal verschil trok KC de Ruimte aan het langste eind.

Organisatie 2027

Naast de felbegeerde eer en de winst, brengt de titel ook een mooie verantwoordelijkheid met zich mee: volgens de traditie mag de winnende school het toernooi het volgende jaar weer organiseren. Dat betekent dat de scholen in 2027 opnieuw te gast zijn bij het team van KC de Ruimte. Het was een zeer geslaagde avond vol sportiviteit, gelach en een gezonde dosis rivaliteit. De spierpijn van de volgende dag werd door de meeste leraren met een glimlach geaccepteerd. Op naar de editie van volgend jaar!

Fotobijschrift: Het winnende team van KC de Ruimte viert de overwinning na een zinderende finale in The Beach (foto aangeleverd).