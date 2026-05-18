Meedoen aan Dementiemonitor belangrijk

Uithoorn/De Ronde Venen – Dementie is geen ver-van-het-bed-onderwerp. In veel gezinnen en buurten speelt de ziekte een rol, vaak zichtbaar, soms vooral op de achtergrond. Partners, kinderen, buren of andere naasten nemen de dagelijkse zorg op zich en houden daarmee het leven van mensen met dementie draaiende. Juist deze mantelzorgers dragen een schat aan ervaring met zich mee over wat werkt, en wat niet.

Om die ervaringen structureel in beeld te brengen organiseren Alzheimer Nederland en het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) ook in 2026 de Dementiemonitor. Dit grootschalige, tweejaarlijkse onderzoek richt zich op mantelzorgers van mensen met dementie en brengt hun beleving van zorg en ondersteuning in kaart. Het onderzoek laat zien waar het schuurt, maar ook waar het goed gaat en waar kansen liggen voor verbetering.

De uitkomsten blijven niet op de plank liggen. Gemeenten zoals Uithoorn en De Ronde Venen gebruiken de resultaten bij het bijstellen van beleid en voorzieningen. Antwoorden die op gemeentelijk en regionaal niveau, maar ook Alzheimer Nederland op landelijk niveau helpen om de ondersteuning en zorg bij dementie te verbeteren; de inzichten uit de Dementiemonitor vormen een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit en toegankelijkheid van dementiezorg.

Hoe meer mantelzorgers deelnemen, hoe scherper het beeld wordt. Het invullen van de vragenlijst vraagt tijd en aandacht, maar levert ook iets op: erkenning van de dagelijkse werkelijkheid van mantelzorg en concrete aanknopingspunten voor betere ondersteuning. Niet alleen voor de mantelzorgers van nu, maar ook voor degenen die in de toekomst met dementie te maken krijgen.

De vragenlijst is te vinden via www.dementiemonitor.nl.

Foto: dementiemonitor.nl