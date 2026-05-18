Henny Huisman in 500e ‘Door de Mangel’

Aalsmeer – Een bijzondere mijlpaal voor de wekelijkse talkshow ‘Door de Mangel’ van Radio Aalsmeer. Op maandag 18 mei ontvangt het programma zijn 500ste gast. Niemand minder dan televisie-icoon Henny Huisman schuift aan voor deze feestelijke jubileumuitzending.

De talkshow bestaat inmiddels al ruim twaalf jaar en wordt sinds de allereerste uitzending gemaakt door presentatoren Mylène en Elbert Huijts (zus en broer) samen met technicus Edgar van Hazendonk. Opvallend is dat het programma in al die jaren trouw is gebleven aan hetzelfde vertrouwde format. Juist die herkenbaarheid, gecombineerd met persoonlijke gesprekken en uiteenlopende lokale gasten, heeft gezorgd voor een vaste schare luisteraars.

Dat de 500ste gast nu Henny Huisman is, maakt het jubileum extra bijzonder. Huisman behoort tot de bekendste televisiepresentatoren van Nederland en schreef televisiegeschiedenis met programma’s als de Soundmixshow, Mini Playbackshow, Playbackshow en de Surpriseshow die veelal uit de TV Studio’s in Aalsmeer kwamen. In de jaren tachtig en negentig trok hij wekelijks miljoenen kijkers en gaf hij een podium aan talenten die later zouden uitgroeien tot grote artiesten, onder wie Gerard Joling, Marco Borsato, Glennis Grace en Edsilia Rombley.

Naast zijn televisiecarrière was Henny Huisman actief als drummer en dj. Hij speelde onder meer in de band Lucifer en ontwikkelde zich later tot een van de meest herkenbare televisiegezichten van Nederland. Zijn warme en toegankelijke presentatie maakte hem geliefd bij een breed publiek.

De jubileumuitzending is te beluisteren op maandag 18 mei van 19.00 tot 20.00 uur via Radio Aalsmeer. Terugluisteren van de programma’s kan via ‘Uitzending Gemist’ op www.radioaalsmeer.nl.



Foto: Henny Huisman. Fotograaf Mark Uyl