Scholieren Zwemloop Challenge uitdaging voor Uithoornse scholieren

Uithoorn/Aalsmeer – Na succesvolle deelname de afgelopen jaren aan de Scholieren Zwemloop Challenge kunnen de Uithoornse scholieren ook dit jaar zaterdag 13 juni weer laten zien wat ze kunnen rondom Zwembad de Waterlelie. Bij de Zwemloop Challenge, georganiseerd door de triatlonafdeling van Oceanus, leggen de scholieren van 6 tot en met 16 jaar oud een zwemafstand in het buitenbad van zwembad de Waterlelie in Aalsmeer af, direct gevolgd door een loopafstand.

De Scholieren Zwemloop vindt plaats op zaterdag 13 juni tussen 9.15 uur en 12.00 uur, waarbij wordt gezwommen in het buitenbad van zwembad de Waterlelie in Aalsmeer, met het loop onderdeel in het naast gelegen Hornmeerpark. Scholieren starten in drie leeftijdscategorieën met ieder hun eigen afstand: scholieren van 6 tot en met 9 jaar zwemmen 100 meter gevolgd door 1 km hardlopen, scholieren van 10 tot en met 12 jaar zwemmen 200 meter gevolgd door 2 km hardlopen en de afstanden voor scholieren van 13 tot en met 16 jaar zijn 300 meter zwemmen en 3 km hardlopen. De registratie en het ophalen van badmuts en startnummer is vanaf 9.15 uur bij het buitenbad. Nadat de deelnemers uitleg van het programma hebben gekregen zal er in de drie leeftijdsgroepen gestart worden tussen 10.15 en 11.00 uur. Inschrijven is gratis en kan via de Oceanus website www.oceanusaalsmeer.nl/nieuws/.

Uitdaging

Deze zwemloop is een uitdaging voor de scholieren, maar de trainers van Oceanus benadrukken dat het vooral draait om plezier. Iedere gefinishte zal ter herinnering een medaille ontvangen en voor de snelste scholieren en voor de best scorende basisschool en VO school is er een extra prijs: voor de twee winnende scholen is dat ieder een uur gratis exclusief gebruik van het buitenbad van de Waterlelie deze zomer. Afgelopen jaren hebben de scholen uit Uithoorn het steeds goed gedaan. Let op, naast individueel resultaat bepaalt ook het aantal deelnemende scholieren per school een belangrijk deel van het eindklassement!

Ook dit jaar geven de trainers van Oceanus als voorbereiding op de zwemloop weer twee clinics om alvast een keer te kunnen oefenen. Middels het inschrijfformulier kun je je ook hiervoor aanmelden, deze oefenclinics zijn op 9 juni voor de basisscholen en op 11 juni voor het voortgezet onderwijs, beide dagen van 18.00 tot 19.30 uur, met zwemmen in het buitenbad van de Waterlelie en lopen in het Hornmeerpark. Dan wordt de techniek van zwemmen en keren geoefend, worden tips gegeven hoe je snel kan wisselen tussen het zwemmen en lopen en wordt er een looptraining gegeven op het loopparcours van de zwemloop, dus handig om dat al een keer gedaan te hebben.

