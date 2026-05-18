Duizenden badeendjes trotseren wolken en stroming voor Stichting Leergeld

Mijdrecht – Soms heb je voor een geslaagde middag niet meer nodig dan duizenden gele badeendjes, een gezellige jaarmarkt, enthousiaste vrijwilligers en een goed doel dat iedereen raakt. Dat bleek afgelopen zaterdag 16 mei opnieuw tijdens de jaarlijkse Badeendenrace van de Lionsclub Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis.

Langs de Ringvaart bij het Burgemeester Haitsmaplein verzamelden zich jong en oud voor misschien wel de vrolijkste race van het jaar. Terwijl donkere wolken af en toe dreigend boven de jaarmarkt samenpakten, bleef het tijdens de race gelukkig droog. Alsof zelfs het weer wist dat de eendjes hun moment verdienden.

Stipt om 14.30 uur gingen duizenden kleine badeendjes tegelijk te water. Ook dit jaar zwommen er weer grote gesponsorde eenden mee van lokale bedrijven; officieel buiten competitie, maar zichtbaar overtuigd van hun eigen winstkansen.

Beperkte financiële middelen

Dit jaar ging de volledige opbrengst naar Stichting Leergeld De Ronde Venen. Deze stichting zet zich in voor kinderen en jongeren uit gezinnen met beperkte financiële middelen. Want mee kunnen doen op school, zwemles volgen, sporten of gewoon beschikken over een fiets of laptop zou voor ieder kind vanzelfsprekend moeten zijn.

De eendjes schoten voortvarend uit de startblokken, voor zover eendjes blokken hebben natuurlijk. Maar toen de finish eenmaal in zicht kwam, leek bij sommige deelnemers toch de vermoeidheid toe te slaan. Er werd gedobberd, gedraaid en hier en daar leek een eendje zelfs even de verkeerde kant op te kijken. Uiteindelijk wist badeendje nummer 2069 na een zenuwslopende eindfase als eerste de finish te bereiken en won daarmee een accuboormachine van Metabo.

De echte winnaar van de middag was echter Stichting Leergeld De Ronde Venen. Dankzij de enorme betrokkenheid van bezoekers, sponsoren en vrijwilligers kon een prachtige cheque van maar liefst 12.024uro worden overhandigd aan voorzitter Kees Schouten.

Duizenden badeendjes trotseren wolken en stroming voor Stichting Leergeld. Foto: Martin van Wiltenburg.



